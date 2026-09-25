आमजन से जुड़े काम और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त रखना प्राथमिकता : डीएम

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डीएम ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के कामों को समय और पारदर्शिता से कराया जाएगा। काम समयबद्ध कराया जाना प्राथमिकता रहेगी। सभी कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ पात्रों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाएगा। जन-जन तक योजना और कार्यक्रमों को पहुंचाया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुचिता से पूरी कराने का प्रयास रहेगा। चुनाव संवेदनशील मामला होता है इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी।उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के अभियान को गति दी जाएगी। सरकारी भूमि कब्जा करने वालों पर भूमाफिया की कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए काम कराए जाएंगे। सभी को सही नीयत और सहभागिता से काम करना चाहिए। कहा कि अधिकारियों से टीम भावना से काम कराया जाएगा और जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में पात्रों को लाभान्वित और समय से लक्ष्य पूर्ति पर विशेष जोर रहेगा। इस मौके पर एडीएम प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार मौजूद रहे।