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Hardoi News: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या का आरोप

Wed, 23 Sep 2026 10:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:52 PM IST
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Pregnant woman dies under suspicious circumstances; murder alleged.
फोटो- 12- पूनम। फाइल फोटो
हरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र के सूरापुर गांव में मंगलवार शाम गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पिता ने उसके पति और सास पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं पति ने पेट दर्द के कारण पत्नी की मौत होने का दावा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराया।
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सूरापुर निवासी कृष्ण कुमार खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पूनम (35) गर्भवती थीं। उनको काफी समय से पेट में दर्द की शिकायत थी। उनका एक निजी चिकित्सक से इलाज भी चल रहा था। मंगलवार शाम घर पर ही उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर सुरसा थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर निवासी पूनम के पिता रामकुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद शराब का आदी है और अपनी मां के साथ मिलकर पुत्री के साथ आए दिन मारपीट करता था। रामकुमार ने पति और सास पर पूनम की पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया।
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वहीं कृष्ण कुमार ने आरोपों से इन्कार करते हुए बताया कि पूनम को पेट में दर्द था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी विश्वास शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूनम की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। उसके दो बेटे गौरव और सौरभ हैं। मां की मौत के बाद दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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