फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Power supply was disrupted due to the repair of the incoming machine and line shifting.

Hardoi News: इनकमिंग मशीन की मरम्मत और लाइन शिफ्टिंग के कारण बाधित रही बिजली

Thu, 01 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Power supply was disrupted due to the repair of the incoming machine and line shifting.
हरदोई। शहर में बृहस्पतिवार को सड़क के चौड़ीकरण के कारण बिजली पोल लगाने और इनकमिंग मशीन में खराबी के कारण शहर की आपूर्ति बाधित रही। वहीं कई स्थानों पर इंसुलेटर पंक्चर होने से स्थिति और बिगड़ गई। इससे संबंधित क्षेत्र के लोग बिजली न आने से परेशान हुए।
विज्ञापन

लखनऊ मार्ग पर चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है जिसके तहत बीच में आ रहे बिजली के खंभों और ओवरहेड तारों को हटाने व शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान संबंधित फीडरों की आपूर्ति बंद रखी जा रही है। बृहस्पतिवार को भी बिजली लाइन पर काम होने के कारण टाउन द्वितीय क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही।
विज्ञापन

इसके अलावा उपकेंद्र की टाउन प्रथम की इनकमिंग मशीन में खराबी आने से उसकी मरम्मत का कार्य किया गया। इससे पूरे दिन दोनों फीडरों से जुड़े क्षेत्र की आपूर्ति बाधित हुई। इसके अलावा, आशानगर क्षेत्र में जर्जर तारों को बदलने और नए ट्रांसफार्मर के संयोजन को लेकर बिजली लाइन पर पूर्व-निर्धारित काम किया गया जिससे क्षेत्र की आपूर्ति सुबह से ही बाधित रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

करीब दो घंटे तक आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ता परेशान हुए। इसके अतिरिक्त इंसुलेटर पंक्चर होने से बेलाताली, आरटीओ और सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति दो घंटे तक बाधित रही। दिन में बिजली गुल रहने से लोग परेशान हुए। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि अनुरक्षण और बिजली लाइन की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। इसलिए आपूर्ति बंद करनी पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed