Hardoi News: पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग पूरी, आज जारी होगी सूची

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हरदोई, संडीला और गोपामऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक में विभिन्न ट्रेडों की कुल 1,185 सीटें हैं। छठे चरण के बाद काउंसलिंग के दौरान अब तक 633 सीटों पर दाखिले हो चुके थे जबकि 552 सीटें रिक्त थीं। प्रधानाचार्य कविता त्रिपाठी ने बताया कि रिक्त सीटों को भरने के लिए अंतिम चरण में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया गया था। सूची जारी होने के बाद पता चलेगा कि अंतिम चरण में कितनी सीटों पर प्रवेश हुआ। साथ ही बची सीटों के लिए आगे प्रवेश प्रक्रिया चलेगी या नहीं, इसका भी निर्णय होगा।

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हरदोई। जिले के तीन राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अगस्त को पूरी हो गई। अब 31 अगस्त की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद तीनों संस्थानों में दाखिले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।