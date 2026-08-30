Hardoi News: सीएम की हिदायत के 24 घंटे के अंदर हत्याहरण मेले में दो के मंगलसूत्र खिंचे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
हरदोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जनपद के अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में अन्य बिंदुओं के साथ ही स्नेचिंग की घटनाएं किसी भी हाल में न होने देने के निर्देश भी शामिल थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के 24 घंटे के अंदर ही बेनीगंज काेतवाली क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक हत्याहरण तीर्थ में रविवार को लगे मेले में स्नेचिंग की घटनाएं हो गईं। मेले मेंं आईं दो श्रद्धालुओं के गले से मंगलसूत्र नोच लिए गए तो सीतापुर से आए एक श्रद्धालु का मोबाइल पार कर दिया गया।
घटना-1
संडीला कोतवाली क्षेत्र के कमलापुर निवासी खुशबू सिंह अपने मामा के साथ हत्याहरण तीर्थ परिसर में चल रहे श्री सीताराम नाम संकीर्तन में शामिल होने आई थीं। खुशबू ने बताया कि तीर्थ परिसर में बने पुलिस सहायता केंद्र के पास दो महिलाओं ने पीछे से उनके गले में पड़ा सोने का मंगलसूत्र खींच लिया। उन्होंने भी इसकी सूचना पुलिस सहायता केंद्र पर दी।
घटना-2
अतरौली थाना क्षेत्र के सुरजापुर निवासी आरती यादव भी रविवार को हत्याहरण तीर्थ में लगे मेले में आई थीं। पूजा पाठ करने के बाद वह मेले में घूम रही थीं। आरती का कहना है कि पुलिस सहायता केंद्र के पास से निकलते समय उनके गले से किसी ने सोने का मंगलसूत्र खींच लिया। बताया कि कुछ देर उन्होंने तलाश भी की लेकिन कुछ पता नहीं चला।
विज्ञापन
घटना-3
सीतापुर जनपद के पियना चौराहा निवासी सर्वेंद्र यादव हत्याहरण तीर्थ पर स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। इस दौरान उनकी पैंट की जेब में रखा मोबाइल उचक्कों ने पार कर दिया। काफी देर तक वह अपना मोबाइल तलाशते रहे। न मिलने पर तीर्थ परिसर में बने पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दी।
विज्ञापन
घटना-1
संडीला कोतवाली क्षेत्र के कमलापुर निवासी खुशबू सिंह अपने मामा के साथ हत्याहरण तीर्थ परिसर में चल रहे श्री सीताराम नाम संकीर्तन में शामिल होने आई थीं। खुशबू ने बताया कि तीर्थ परिसर में बने पुलिस सहायता केंद्र के पास दो महिलाओं ने पीछे से उनके गले में पड़ा सोने का मंगलसूत्र खींच लिया। उन्होंने भी इसकी सूचना पुलिस सहायता केंद्र पर दी।
विज्ञापन
घटना-2
अतरौली थाना क्षेत्र के सुरजापुर निवासी आरती यादव भी रविवार को हत्याहरण तीर्थ में लगे मेले में आई थीं। पूजा पाठ करने के बाद वह मेले में घूम रही थीं। आरती का कहना है कि पुलिस सहायता केंद्र के पास से निकलते समय उनके गले से किसी ने सोने का मंगलसूत्र खींच लिया। बताया कि कुछ देर उन्होंने तलाश भी की लेकिन कुछ पता नहीं चला।
विज्ञापन
घटना-3
सीतापुर जनपद के पियना चौराहा निवासी सर्वेंद्र यादव हत्याहरण तीर्थ पर स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। इस दौरान उनकी पैंट की जेब में रखा मोबाइल उचक्कों ने पार कर दिया। काफी देर तक वह अपना मोबाइल तलाशते रहे। न मिलने पर तीर्थ परिसर में बने पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दी।