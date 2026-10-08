Hardoi News: बिना काम के निकाला भुगतान, प्रशासक के अधिकार सीज

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डीएम ने यह कार्रवाई सरदापुर के मजरा बरगदिया निवासी दिलशाद की शिकायत पर कराई गई जांच में मिली गड़बड़ी और नोटिस का जवाब न देने पर की है। ग्राम पंचायत में कराए गए काम की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त और पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता ने की थी। इसमें अनूप कुमार के खेत से प्रेम कुमार के खेत तक काम कराया जाना था। निवर्तमान प्रधान गुड्डू और पंचायत सचिव ने बिना काम कराए ही 11,850 रुपये का अग्रिम भुगतान निकाल लिया।बताया कि गड़बड़ी पर निवर्तमान प्रधान को 21 जून को नोटिस दिया गया था। इसका जवाब भी नहीं आया। डीएम ने मामले में कार्रवाई करते हुए निवर्तमान प्रधान को प्रशासक पद से हटा दिया है और कहा कि ग्राम पंचायत में कराए जा रहे कामों का स्थलीय और तकनीकी परीक्षण कराने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।