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दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला चिकित्सालय में मौजूदा समय में रोजाना करीब 500-600 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। कोरोना काल के समय वर्ष 2020-21 में आईसीयू यूनिट स्थापित हुई थी। अस्पताल में दो वेंटिलेटर, आठ बेड व आठ मॉनिटर आए थे। आईसीयू कक्ष भी बनाया गया था जहां उपकरण लगाए गए थे। इसके बावजूद यूनिट अभी तक चालू नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण स्टाफ की तैनाती न होना बताया जा रहा है।एक अनुमान के मुताबिक जिला अस्पताल से प्रतिदिन 8 से 10 गंभीर मरीज कानपुर, बांदा, झांसी या उरई रेफर किए जाते हैं लेकिन गंभीर मरीज कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जल्द से जल्द आईसीयू वार्ड संचालित किए जाने के लिए बीते एक माह पूर्व निर्देश जारी किए थे लेकिन जिले का अभी तक आईसीयू वार्ड संचालित नहीं हो सका।पिछले अक्तूबर माह में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए जेडी स्वास्थ्य डॉ. मनीष कौशिक ने नवंबर के पहले पखवाड़े में इसका संचालन शुरू कराए जाने का दावा किया था लेकिन अभी तक इसका संचालन नहीं हो सका।रास्ते में टूट रही जिंदगी की डोरहादसों में गंभीर घायल, ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ऐसे मरीजों की बारीकी से निगरानी करती है। मुंह से भोजन लेने में असमर्थ मरीजों के लिए ट्यूब लगाई जाती है। आईसीयू यूनिट चालू न होने से मरीजों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। गंभीर हालत में रेफर होने वाले कई मरीजों की जिंदगी की डोर हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही टूट जाती है।यूनिट संचालन के लिए जरूरी स्टाफजिम्मेदारों के अनुसार आईसीयू यूनिट संचालन के लिए आठ आईसीयू टेक्नीशियन, दो चेस्ट फिजिशियन, चार मेडिकल ऑफिसर, तीन एनेस्थेटिक्स, 16 वार्ड बॉय व वार्ड आया और चार सफाई कर्मचारियों की जरूरत बताई जा रही है।बीते नौ माह में रेफर व भर्ती मरीजमाह - कुल भर्ती - रेफरअप्रैल - 1183 - 222मई - 1231 - 252जून - 1272 - 299जुलाई - 1181 - 309अगस्त - 1235 - 337सितंबर - 1430 - 272अक्तूबर - 1242 - 423स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू संचालन में विलंब हो रहा है। जल्द से जल्द इसके संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। -डॉ. आरएस प्रजापति, प्रभारी सीएमएस, जिला अस्पतालआईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत है लेकिन यहां स्टाफ की काफी कमी है। शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। स्टाफ पूरा होते ही इसका संचालन कराया जाएगा। -डॉ. अलका शुक्ला, सीएमओनवंबर के पहले पखवाड़े में इसके संचालन की बात कही गई थी, स्टाफ की बराबर मांग की जा रही है। बेसिक तौर पर इसका संचालन करने पर कौन चिकित्सक मौत की जिम्मेदारी लेगा, शासन से इसकी मांग की जा रही है। संचालन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। -डॉ. मनीष कौशिक, जेडी स्वास्थ्य बांदा