Hardoi News: इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर तक उपचार के लिए मरीज लाचार

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मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को इमरजेंसी में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद लगी रहती है लेकिन डॉक्टरों के बीच तालमेल की कमी और आपसी विवाद की चर्चाओं के बीच मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मरीजों को कभी दवा तो कभी उपकरण उपलब्ध न होने की बात कहकर रेफर करने की सलाह दी जाती है। पिछले दिनों कई मरीजों के रेफर किए जाने के मामले सामने आने के बाद इलाज पर सवाल उठने लगे हैं।केस-1खून चढ़ाने के लिए बना दिया रेफरल पर्चासांडी क्षेत्र निवासी रमाकांत को जब गंभीर हालत में परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि तुरंत राहत मिलेगी। परिजन के पास खून की दो यूनिट पहले से उपलब्ध थीं ताकि मरीज को बिना देरी के चढ़ाया जा सके लेकिन इमरजेंसी स्टाफ ने मरीज की सुध लिए बिना पहले तो परिजन को दिन भर दौड़ाया और फिर खून चढ़ाने के बजाय सीधा लखनऊ रेफर करने का पर्चा बना दिया। हालांकि बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर इमरजेंसी में ही उन्हें खून चढ़ाया गया।केस-2गले में अटका सिक्का तो भेज दिया निजी अस्पतालदूसरा मामला टोडरपुर ब्लॉक के सैदपुर गांव का है जहां एक बच्चे के गले में सिक्का फंस जाने के बाद परिजन बदहवास हालत में बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी वहां उपकरण और दवाओं की कमी बताकर परिजन को निजी अस्पताल जाने की सलाह दी गई। मजबूरी में तीमारदारों को महंगे दामों पर निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा।केस-3ओटी में भी किसी न किसी कमी से टल रहे ऑपरेशनऑपरेशन थिएटर में भी मरीजों के ऑपरेशन बड़े मुश्किल से हो पा रहे हैं। बृहस्पतिवार को बघौली निवासी एक मरीज को ऑपरेशन के लिए कई घंटों तक ओटी के बाहर बिठाकर रखा गया। यह तर्क दिया गया कि बीपी मशीन का पफ दुरुस्त नहीं है। जब मामला प्रशासनिक हस्तक्षेप तक पहुंचा तब जाकर कहीं मरीज का ऑपरेशन हो सका। तीमारदारों का आरोप है कि कभी एनेस्थेटिस्ट की अनुपलब्धता तो कभी उपकरणों की मामूली खराबी का बहाना बनाकर एन वक्त पर ऑपरेशन टाल दिए जाते हैं।मेडिकल कॉलेज में दवाओं और उपकरणों की कोई कमी नहीं है। इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी इन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित स्तर पर विस्तृत जांच कराई जा रही है। डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी के स्तर पर लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. जेबी गोगोई, प्रधानाचार्य