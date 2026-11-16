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Hardoi News: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल

Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:26 PM IST
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Motorcyclist killed after being hit by a Bolero; companion injured
- उन्नाव कटरा मार्ग पर ककरा तिराहा के पास हुई घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरपालपुर। उन्नाव कटरा मार्ग पर हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में ककरा तिराहा के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की सोमवार दोपहर मौत हो गई। साथ जा रहा उसका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक बोलेरो मौके पर छोड़ भाग निकला। फर्रुखाबाद के सिविल लाइंस निवासी अजय कुमार (23) नोएडा में एक प्राइवेट फैक्टरी में नौकरी करते थे। दीपावली पर वह घर आए थे। अजय सोमवार को बाइक से फर्रुखाबाद के ही कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ज्योना निवासी रिश्तेदार मोहित (18) के साथ हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के चाऊंपुर में रहने वाले मौसा जयसिंह के घर जा रहे थे। उन्नाव कटरा मार्ग पर ककरा तिराहा के पास पीछे से आई बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों को सीएचसी भेजा गया। यहां चिकित्सक ने अजय को मृत घोषित कर दिया। मोहित का उपचार चल रहा है। अजय छह भाई बहनों में चौथे नंबर का और अविवाहित था।
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