Hardoi News: झुलसे मरीजों के लिए पांच बेड का अतिरिक्त वार्ड बना

विज्ञापन

फोटो- 31- आईपीडी स्थित सर्जरी विभाग में बनाया गया बर्न वार्ड। संवादफोटो- 32- रविवार 15 नवंबर के अंक में प्रकाशित खबर।-अलग व्यवस्था से अन्य भर्ती मरीजों में अब संक्रमण का खतरा होगा कमसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। मेडिकल कॉलेज में झुलसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है। सर्जरी विभाग में सामान्य मरीजों के साथ भर्ती किए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलग व्यवस्था कर दी है। आईपीडी भवन स्थित सर्जरी विभाग में आग से झुलसे मरीजों के लिए अलग से पांच बेड का वार्ड तैयार कर दिया है। इससे झुलसे मरीजों को अन्य रोगियों से अलग रखने और संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी।मेडिकल कॉलेज में आग से झुलसे मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें सर्जरी विभाग में सामान्य मरीजों के साथ भर्ती किया जा रहा था। इससे मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता था। अमर उजाला ने रविवार के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आईपीडी (अंत: रोगी विभाग) के सर्जरी वार्ड में ही झुलसे मरीजों के लिए पांच बेड अलग कर दिए हैं।अब आग से झुलसकर आने वाले मरीजों को सामान्य मरीजों के बीच भर्ती करने के बजाय निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा। इससे उनके उपचार के दौरान विशेष देखभाल करने में भी सहूलियत होगी। हालांकि, करीब पांच साल पहले जिला अस्पताल के समय यहां 10 बेड की बर्न यूनिट संचालित थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बंद गई। अब अलग से पांच बेड आरक्षित किए जाने से झुलसे मरीजों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि बर्न वार्ड बना दिया गया है। जल्द ही बर्न यूनिट के लिए भी प्रस्ताव बनाया जाएगा।