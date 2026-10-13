मिशन शक्ति : अफसर बनीं बेटियों ने सुनीं शिकायतें, समझी व्यवस्था

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कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुरसा की कक्षा आठ की छात्रा ज्योति को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। उन्होंने जिलाधिकारी राहुल पांडेय के साथ फरियादियों की शिकायतें सुनीं। केजीबीवी सुरसा की ही कक्षा आठ की छात्रा वंशिका ने मुख्य विकास अधिकारी और प्रांशी वर्मा ने जिला पंचायत राज अधिकारी का पदभार संभाला। इसके अलावा केजीबीवी बावन की कक्षा सात की छात्रा गुड़िया पाल ने एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका निभाई। छात्राओं ने अपने-अपने विभागों में बैठकर जनसुनवाई की, विभागीय पत्रावलियों का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ पंचायत बैठकों में भाग लिया। जिलाधिकारी राहुल पांडेय, सीडीओ नेहा ब्याडवाल, डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय और बीएसए प्रभात मिश्रा ने छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया, जनसमस्याओं के समाधान और विभागीय समन्वय की बारीकियों से रूबरू कराया।सपनों को मिली नई उड़ान ...एक दिन की जिलाधिकारी बनीं ज्योति ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं सीडीओ बनीं वंशिका ने बताया कि यह अनुभव मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक रहा और मुझे भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरणा मिली। डीपीआरओ बनीं प्रांशी ने पंचायत स्तर के विकास कार्यों से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहद प्रेरणादायक बताया। बीएसए बनीं गुड़िया पाल ने बताया कि मैंने फाइलों व पत्रावलियों का अवलोकन किया और विभागीय कार्यों को करीब से समझा। यह अनुभव मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा।सराहनीय कार्य करने पर किया गया सम्मानितहरदोई। मिशन शक्ति के फेज-6 के तहत मंगलवार को नारी सम्मान समारोह का आयोजन गांधी भवन में किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालीं महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।पुलिस विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने नारी सुरक्षा और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को निडर होकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस दौरान पुलिस, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मेधावी छात्राएं भी सम्मानित हुईं। कार्यक्रम में डीएम राहुल पांडेय, एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी पश्चिमी अखिलेश सिंह, सीओ सिटी अजीत चौहान मौजूद रहे।यातायात नियमों का पालन करने वालों को दिया गुलाबहरदोई। मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों और चौक पर विविध आयोजन हुए। महिला सिपाहियों, एनसीसी कैडेट्स और गाइड ने मानव शृंखला बनाकर महिला और बालिका सुरक्षा का संदेश दिया। सीओ यातायात अनुज मिश्रा, सीओ सिटी अजीत चौहान, सीओ बघौली प्रभा पटेल, यातायात निरीक्षक प्रमोद यादव और शहर कोतवाल संजय त्यागी की मौजूदगी में अलग-अलग स्थानों पर आयोजन हुए। शहर के अटल चौक पर यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। बिना हेलमेट जा रहे दो वाहन सवारों को रोककर उन्हें हेलमेट दिए गए।