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Hardoi News: शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ खाली कराए गए

Tue, 13 Oct 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:59 PM IST
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Anti-encroachment drive conducted in the city; footpaths cleared.
फोटो 69: अतिक्रमण हटाओ अ​भियान में दुकानदार को समझाते सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार। संवाद
हरदोई। शहर में फुटपाथ और प्रमुख चौराहों के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और निकाय ने अभियान चलाया। मंगलवार को चलाए गए अभियान में फुटपाथों को खाली कराया गया। नुमाइश चौराहा, बड़ा चौराहा, मुन्ने मियां चौराहा, डाकघर से कलक्ट्रेट रोड और नघेटा रोड पर कार्रवाई की गई। टीम ने फुटपाथ पर सड़क सीमा तक रखे खोखे, काउंटर और अन्य सामग्री जब्त कर ली। इस दौरान टीम को दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।
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शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक बार फिर से अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि चौराहों के 50 मीटर दायरे और पाथवे पर अतिक्रमण न किया जाए। इस पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार, सदर एसडीएम गुलाब चंद्र और निकाय के अतिक्रमण प्रभारी अमित सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ अभियान चलाया। पक्की दुकानों के संचालकों को भी हिदायत दी गई कि वह अपनी सामग्री फुटपाथ पर न रखें।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चौराहों के 50 मीटर दायरे और पाथवे पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सामान हटाने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। नुमाइश चौराहा, मुन्ने मियां चौराहे से खोखा और काउंटर जब्त किए जाने के दौरान दुकानदारों ने विरोध किया। टीम में निकाय से आशीष अवस्थी और सफाई नायक शामिल रहे।

फोटो 69: अतिक्रमण हटाओ अभियान में दुकानदार को समझाते सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार। संवाद

फोटो 69: अतिक्रमण हटाओ अभियान में दुकानदार को समझाते सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार। संवाद

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