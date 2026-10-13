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Hardoi News: केंद्र पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों तक पहुंचे लाभ

Tue, 13 Oct 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:59 PM IST
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Ensure benefits reach all beneficiaries registered at the center.
हरदोई। डीएम राहुल पांडेय ने जिला पोषण समिति की बैठक की मंगलवार को अध्यक्षता की। कहा कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का पूर्ण लाभ पात्रों को मिले। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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डीएम ने स्वामी विवेकानंद सभागार में अधिकारियों से जानकारी ली। कहा कि केंद्रों पर मानक अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में सभी पात्रों को लाभान्वित किया जाए। निर्माणाधीन भवनों का काम समय से पूरा कराया जाए। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। ‎एनआरसी का पूरी क्षमता पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कहा कि दस्तक अभियान में चिह्नित कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का एएनएम से परीक्षण कराने के बाद एनआरसी में भर्ती कराया जाए। वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। कहा कि ‎पोषण ट्रैकर पर डेटा फीडिंग समय से पूरी कराएं। सीडीओ नेहा ब्याडवाल सहित अधिकारी मौजूद रहे।
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