फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Mason killed, brother and brother-in-law injured after being hit by a pickup truck.

Hardoi News: पिकअप की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत, भाई व जीजा घायल

Sat, 29 Aug 2026 10:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Mason killed, brother and brother-in-law injured after being hit by a pickup truck.
पाली। नकटौरा नहर पटरी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर कीर्तियापुर मोड़ के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार राजमिस्त्री की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार उसके जीजा और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पीएचसी फिर वहां से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से भाग गया। घटना से परिवार में कोहराम मचा है।
विज्ञापन

सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी परमेश्वर दीन (22) राजमिस्त्री थे। उनके भाई नीरज ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे परमेश्वरदीन अपने जीजा शाहजहांपुर के अरुआथाना कांट निवासी हाकिम (38) और चचेरे भाई महावीर (40) के साथ बाइक से पाली बाजार गए थे। बाइक परमेश्वर दीन चला रहे थे। दोपहर करीब एक बजे तीनों बाजार से वापस लौट रहे थे। नकटौरा नहर पटरी मार्ग पर कीर्तियापुर मोड़ के पास आगे चल रहे पिकअप डाला को चालक ने मोड़ने का प्रयास किया।
विज्ञापन

इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि परमेश्वर दीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हाकिम और महावीर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को पाली पीएचसी पहुंचाया। यहां से दोनों को हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान बाइक चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। थाना प्रभारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। परमेश्वर दीन के परिवार में पत्नी काजल और चार वर्षीय बेटी है। उसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन



मोड़ पर पिकअप से टकराई बाइक
स्थानीय लोगों के मुताबिक परमेश्वर दीन बाइक से जीजा और चचेरे भाई के साथ पाली से लौट रहे थे। उनके आगे पिकअप डाला चल रहा था। कीर्तियापुर मोड़ पर पिकअप चालक ने अचानक डाला मोड़ा, इसी दौरान बाइक उससे टकरा गई। हादसे में परमेश्वर दीन की जान चली गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed