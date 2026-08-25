Hardoi News: राखियों की चमक से सजा बाजार, खरीदारी को उमड़ने लगी भीड़

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जिले में रक्षाबंधन का उत्साह नजर आने लगा है। सिनेमा रोड, रेलवेगंज, सदर बाजार समेत तमाम चौराहों पर दुकानों पर सजी राखियों को खरीदने के लिए भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। पर्व पर बच्चों में खास उत्साह होता है। ऐसे में बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। युवतियों और महिलाओं में फैंसी, मोती, स्टोन और डिजाइनर राखियों की मांग अधिक है। इसके साथ ही लाल, पीली, हरी, गुलाबी और नारंगी रंग के पारंपरिक धागों वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं। फुटकर दुकानदार थोक बाजार से विभिन्न डिजाइन की राखियां मंगाकर दुकानों को आकर्षक ढंग से सजा रहे हैं।पर्व पर बिक्री बढ़ने के आसारराखी विक्रेता रवि ने बताया कि इस बार फैंसी राखियों की मांग अधिक है। मांग को देखते हुए अलग-अलग डिजाइन की राखियों का पर्याप्त स्टॉक मंगाया जा रहा है। राखियां 20 से लेकर 300 रुपये तक उपलब्ध हैं। दुकानदार मयंक प्रजापति ने बताया कि पारंपरिक धागों के साथ फैंसी राखियों की बिक्री भी अच्छी रहने की उम्मीद है। पर्व नजदीक आने के साथ बिक्री और बढ़ने के आसार हैं।महंगाई से घट गया चांदी की राखियों का क्रेजएक समय था जब बहन अपनी भाइयों की कलाई को चांदी की राखियों से सजाती थीं लेकिन चांदी में बढ़ती महंगाई के चलते अब क्रेज घटने लगा है। चांदी की राखियां जहां कुछ समय पहले तक युवतियां और महिलाएं 500 से 600 रुपये में खरीद लेती थीं। वहीं अब चांदी की सामान्य राखी की कीमत 1300 से लेकर 1400 रुपये से शुरुआत हो रही है। इसके बाद जैसे राखियों का वजन बढ़ रहा है उतनी कीमत भी बढ़ती जा रही है।