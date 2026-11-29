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थानाध्यक्ष राममोहन राय ने बताया कि 28 नवंबर को सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के वादी बजरंग सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ युवकों ने स्कूल की बस रोककर चालक शैलेंद्र सिंह के साथ गाली-गलौज की और उसे धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने सुमित मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा निवासी वार्ड संख्या 17 और दो अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 352, 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।थानाध्यक्ष ने बताया कि रविवार को पुलिस ने वांछित आरोपी सुमित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष राममोहन राय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक दुर्गेश कुमार राय और कांस्टेबल हर्षवर्धन शामिल रहे।