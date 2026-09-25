Hardoi News: पांच बार मेन लाइन फेल, शहर समेत कई उपकेंद्रों की बिजली ठप

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शहर की बिजली आपूर्ति 220 केवीए मन्नापुरवा से 10 विद्युत उपकेंद्रों तक होती है। बारिश व तेज हवा के कारण बृहस्पतिवार की रात दो बजे से शुक्रवार दोपहर तक पांच बार मेन लाइन फेल हो गई। इससे उपकेंद्रों की कभी एक तो कभी दो घंटे के लिए आपूर्ति बंद हो गई। 33 केवीए मन्नापुरवा विद्युत उपकेंद्र की मेन लाइन बृहस्पतिवार रात पौने दो बजे, सुबह पौने चार बजे, पौने 11 बजे, दोपहर डेढ़ बजे और सवा चार बजे फेल हो गई। वहीं टाउन प्रथम फीडर की आपूर्ति लखनऊ रोड पर पेड़ की टहनियां लाइन से टकराने के कारण बंद रहा। कोयल बाग विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति बृहस्पतिवार रात दो बजे, सुबह पौने नौ बजे और सवा 10 बजे बंद हुआ।वहीं कचहरी फीडर पर पेड़ की डाल गिरने से वह शाम साढ़े चार बजे तक बंद रहा। आरटीओ फीडर की आपूर्ति बृहस्पतिवार रात डेढ़ बजे, शुक्रवार सुबह सवा आठ बजे, दोपहर 2.25 पर और पौने चार बजे बंद हो गई। वहीं खदरा फीडर दोपहर से शाम तक शुरू नहीं हो सका। सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति बृहस्पतिवार रात एक बजे से दो घंटे तक और शुक्रवार सुबह पौने नौ से दो घंटे तक बंद रही।सिटी विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति बृहस्पतिवार रात सवा दो बजे से दो घंटे और शुक्रवार को पौने नौ से पौने 11 बजे तक बंद रही। महोलिया शिवापार के गोशाला फीडर की आपूर्ति शुक्रवार सुबह चार बजे से और आवास विकास कॉलोनी फीडर की आपूर्ति दोपहर साढ़े 12 बजे से शाम सवा चार बजे तक बंद रही। इससे उपभोक्ता परेशान हुए।15 घंटे से बिजली गुलहरियावां। बृहस्पतिवार रात बारिश के कारण उपकेंद्र की आपूर्ति बंद हो गई थी जो शुक्रवार दोपहर तक 15 घंटे बाद भी बहाल नहीं हो सकी थी। इससे विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 100 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली न आने से मोबाइल चार्जिंग, पेयजल के लिए लोग परेशान रहे। अवर अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि बारिश बंद होने के बाद 33 केवी लाइन में फॉल्ट सही होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।14 घंटे से आपूर्ति ठपहरपालपुर। बारिश के कारण 33 केवी रूपापुर-पलिया विद्युत लाइन ब्रेकडाउन हो गई। शुक्रवार शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। पलिया विद्युत उपकेंद्र के आठ फीडरों से जुड़े 24,000 उपभोक्ता बिजली आपूर्ति न मिलने से हलकान रहे। (संवाद)18 हजार घरों में अंधेरापिहानी। बारिश और हवाओं से पिहानी हरदोई के बीच 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन हो गई। इसके चलते बड़ी और छोटी पिहानी समेत सभी 10 फीडरों से जुड़े 18 हजार घरों में अंधेरा रहा। दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर 14 घंटे गुजरने के बाद भी सप्लाई बहाल नहीं हुई थी। (संवाद)बारिश व तेज हवाओं के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई। बारिश के कारण मरम्मत कार्य व पेट्रोलिंग में समस्या आ रही है। यथासंभव बिजली लाइन को सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। -राजीव भट्ट, अधीक्षण अभियंतानगर में 10 घंटे बिजली गुलबिलग्राम। नगर में शुक्रवार को सुबह करीब सात से शाम पांच बजे तक लगभग 10 घंटे तक नगर की आपूर्ति बाधित रही जिससे नगरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अवर अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि तेज बारिश और हवा के कारण कई जगह फॉल्ट हो गया जिसके बाद से पूरे नगर की लाइट गुल है। देर शाम तक आपूर्ति बहाल कर दी गई है।