Hardoi News: लाइन शिफ्टिंग व छंटाई बनी आफत, आंधी ने बढ़ाई शहरवासियों की मुसीबत

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शहर के 33 केवीए मन्नापुरवा के टाउन प्रथम की आपूर्ति सुबह 10 से पांच बजे तक लाइन शिफ्टिंग के कारण बंद रही। इससे नानकगंज, नया गांव, खेतुई आदि क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही। इसके बाद टाउन द्वितीय फीडर सुबह सवा आठ से एक घंटे बंद रहा। वहीं तेज हवा के कारण दोपहर को एक बजे सभी उपकेंद्रों की आपूर्ति बंद हो गई जो एक घंटे बाद शुरू हो सकी। वहीं आशानगर विद्युत उपकेंद्र के कोयल बाग फीडर से जुड़े क्षेत्र में बिजली लाइन के पास पेड़ की डाल काटने के कारण सुबह पौने 12 बजे से दो घंटे तक आपूर्ति बाधित रही।इसके अलावा एसपी आवास के 400 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर भी तीन घंटे पेड़ की कटिंग के कारण आपूर्ति बाधित रही। वहीं दोपहर एक बजे तेज हवा के कारण पूरे शहर की आपूर्ति बंद कर दी गई जो एक घंटे बाद बहाल हो सकी। वहीं विद्युत उपकेंद्र सांडी रोड शहर और ग्रामीण की आपूर्ति बिजली लाइन पर काम होने के कारण सुबह 11 से दो बजे तक आपूर्ति बाधित रही। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली लाइन पर काम करने के कारण आपूर्ति बंद की गई थी जिसे शुरू करा दिया गया है।