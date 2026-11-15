Hardoi News: बिजली लाइन के पास पेड़ की डाल काटने के कारण बंद रहा कचहरी फीडर

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शहर के कोयल बाग कॉलोनी उपकेंद्र से जुड़े कचहरी फीडर पर रविवार को कार्य कराया गया। फीडर की लाइन के पास तक पहुंचने वाली पेड़ की डालों को काटा गया। इससे कचहरी फीडर दोपहर पौने तीन बजे से साढ़े तीन बजे तक बंद रहा। इससे फीडर से जुड़े तीन हजार उपभोक्ता परेशान हुए। वहीं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का खदरा फीडर दोपहर डेढ़ बजे से लाइन में फॉल्ट आने के कारण ढाई बजे तक बंद रहा। इससे फीडर से जुड़े दो हजार उपभोक्ता परेशान हुए। बिजली कटौती होने से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा।इसके अलावा गुरगुज्जा उपकेंद्र के बरम्बाबा फीडर दोपहर को डेढ़ घंटे तक बंद रहा। लोकल फॉल्ट के कारण हो रही बिजली कटौती से शहर के उपभोक्ता परेशान हैं। उपखंड अधिकारी प्रेम राज ने बताया कि बिजली लाइन पर काम के कारण फीडर बंद हुआ था, उसे सही करा दिया गया है।