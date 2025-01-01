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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Jewellery and clothes worth five lakh rupees stolen from a locked house

Hardoi News: बंद मकान से पांच लाख रुपये के जेवर और कपड़े चोरी

Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
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Jewellery and clothes worth five lakh rupees stolen from a locked house
फोटो-22- चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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पचदेवरा। थाना क्षेत्र के मैकपुर में चोरों ने बंद मकान काे निशाना बना लिया। मकान के कमरों में पड़े तालों को तोड़कर चोर जेवर और साड़ियां समेट ले गए। तकरीबन पांच लाख रुपये का सामान चोरी होने की बात पीड़ित ने कही है।
मैकपुर निवासी मायादेवी ने बताया कि बीती 22 सितंबर को परिवार समेत पंजाब के पटियाला में काम करने गई थीं। वहां परिवार समेत एक ईंट भट्ठे पर पथाई का काम करती है। गांव में स्थित मकान में ताला पड़ा रहता है। बताया कि बीती 16 अक्तूबर को गांव में रहने वाले परिजनों ने फोन कर मकान के ताले टूटे होने और सारा सामान बिखरा पड़े होने की सूचना दी।
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इस पर मायादेवी पंजाब से गांव आईं। उन्होंने बताया कि सोने की मांगबेंदी, झाले, कुंडल, बेहसर माला और चांदी के जेवर व आठ साड़ियां भी चोरी हुई हैं। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने बताया कि घटना संज्ञान में है। जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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