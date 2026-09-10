Hardoi News: डाक विभाग में अभिकर्ता की भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 को

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हरदोई। भारतीय डाक विभाग हरदोई मंडल में हाईस्कूल पास लोगों के लिए एजेंट बनने का मौका है। इसके लिए 23 सितंबर को सुबह 11 बजे अधीक्षक डाकघर के कार्यालय में वॉक-इन इंटरव्यू होंगे। हरदोई मंडल डाकघर के अधीक्षक नीलेंद्र दुबे ने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बेरोजगार व स्वरोजगार युवक, पूर्व बीमा एजेंट, एक्स सर्विसमैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार में दो पासपोर्ट साइज फोटो, हाईस्कूल अंकपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड की मूल व छायाप्रति साथ लानी होगी। उन्होंने कहा कि चयन होने के बाद एजेंट को पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी एनएससी या केवीपी के रूप में जमा करनी होगी।