Hardoi News: हाई स्पीड ने 5जी स्मार्ट फोन की बढ़ाई मांग

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पहले ग्राहक फोन खरीदते समय कीमत, रैम और कैमरे को प्राथमिकता देते थे। अब मोबाइल में नेटवर्क सपोर्ट भी खरीदारी का अहम हिस्सा बन गया है। उपभोक्ता ऐसे फोन चाहते हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सके। इसी कारण मध्यम बजट वाले 5जी स्मार्टफोन की बिक्री में भी तेजी देखी जा रही है। 5जी मोबाइल फोन में तेज इंटरनेट, आकर्षक डिस्प्ले और बेहतर कैमरा जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। अधिक स्टोरेज, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी भी युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। नए मॉडलों में एआई आधारित फोटो एडिटिंग, वॉयस फीचर और स्मार्ट असिस्टेंट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान और मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता ने भी इस बदलाव को गति दी है।5जी मोबाइल ने युवाओं को काफी आकर्षित किया है। युवा गेमिंग और हाई-क्वालिटी वीडियो के लिए बेहतर प्रोसेसर व तेज कनेक्टिविटी वाले फोन पसंद कर रहे हैं। नौकरीपेशा लोग ऑनलाइन मीटिंग, डॉक्यूमेंट साझा करने और अन्य डिजिटल कामों के लिए तेज नेटवर्क वाले 5जी फोन को उपयोगी मान रहे हैं। ग्राहकों का भी कहना है कि 5जी फोन में इंटरनेट की बेहतर स्पीड के कारण वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।