Hardoi News: लाइब्रेरी के संचालन में लापरवाही पर प्रधानाध्यापक से जवाब तलब

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सीडीओ ने बृहस्पतिवार को ब्लाक व ग्राम पंचायत बावन के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6.08 लाख रुपये से निर्माणाधीन एमडीएम और किचेन शेड का निरीक्षण किया। काम नींव स्तर पर होता मिला। बीडीओ डॉ. राम प्रकाश ने बताया कि काम एक सप्ताह में पूरा करा लिया जाएगा। प्रशाासक और पंचायत सचिव शत्रुधन सिंह को काम तेजी से कराने के निर्देश दिए।उच्च प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरी का संचालन न होने पर बीएसएस को निर्देश दिए कि प्रधानाध्यापक भानू प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करें। लाइब्रेरी का नियमित संचालन कराया जाए। विद्यालय की रंगाई-पुताई भी कराई जाए। सीडीओ ने कहा कि 15 दिन बाद दोबारा निरीक्षण करेंगे, कमियां मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी। श्रम रोजगार उपायुक्त संतोष सिंह, बीडीओ डाॅ. रामप्रकाश, बीईओ राकेश कुमार, एडीओ प्रदीप कुमार मौजूद रहे।अमृत सरोवर तारा तालाब का काम देखासीडीओ ने तारा तालाब को अमृत सरोवर बनाए जाने के काम को देखा। 39.68 लाख की लागत से अमृत सरोवर बनयावा जा रहा है। चारदीवारी और ताल तार फेसिंग का काम होता मिला। बेंच और सीसी कैमरा आदि लगवाए लाने के निर्देश दिए।