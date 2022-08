{"_id":"630c9962c8f0242f181318de","slug":"hardoi-the-alcoholics-vandalized-the-magic-by-beating-the-driver-hardoi-news-knp715164959","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi: The alcoholics vandalized the magic by beating the driver","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Hardoi: The alcoholics vandalized the magic by beating the driver

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 29 Aug 2022 04:18 PM IST Updated Mon, 29 Aug 2022 04:18 PM IST

मल्लावां। सड़क से हटने के लिए लेकर हार्न बजाने से गुस्साए शराबियों ने मैजिक चालक की लात घूसों से पिटाई कर दी। इसके साथ ही मैजिक में तोड़फोड़ की। पिटाई से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी भेजा।

कोतवाली क्षेत्र के गांव कोकटमऊ निवासी मोहित (25) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मोहब्बतपुर गांव स्थित एक स्कूल की मैजिक चलाता है। शनिवार शाम वह बच्चों को लेकर करियनपुरवा गांव छोड़ने जा रहा था।

रास्ते में बक्खापुर मोड़ पर गांव निवासी मनोज, कमलेश, अनिल, शिवकुमार शराब के नशे में सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सड़क से हटने के लिए उसने कई बार हार्न बजाया।

इससे नाराज होकर चारों ने मिल कर उसकी लात घूसों से पिटाई कर दी। हमलावरों से बचने के लिए वह एक घर में घुस गया। हमलावरों ने घर में घुसकर उसे पीटा और मैजिक में तोड़फोड़ की।

आसपास के लोगों के विरोध करने पर आरोपी धमकी देकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। कोतवाल सुनील सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।