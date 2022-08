{"_id":"630f49c0bf886a639608762e","slug":"hardoi-old-woman-dies-after-falling-from-the-roof-hardoi-news-knp7155355104","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi: Old woman dies after falling from the roof","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Hardoi: Old woman dies after falling from the roof

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 31 Aug 2022 05:15 PM IST Updated Wed, 31 Aug 2022 05:15 PM IST

ख़बर सुनें

हरदोई। देहात कोतवाली क्षेत्र के फूलबेहटा गांव में मंगलवार रात में छत से उतरते समय पैर फिसलने से गिरकर वृद्धा घायल हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फूलबेहटा निवासी बिटोली (65) मंगलवार रात छत पर सो रही थी। देर रात वह छत से उतर रहीं थी। इस दौरान फिसलने से वह जीने से नीचे जा गिरी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

उनकी चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजन उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लाए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।