फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Gurgujja feeder to be shifted from industrial substation

Hardoi News: औद्योगिक उपकेंद्र से हटेगा गुरगुज्जा फीडर

Thu, 27 Aug 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Gurgujja feeder to be shifted from industrial substation
- व्यापारी लगातार गुरगुज्जा फीडर को अलग करने की कर रहे थे मांग
विज्ञापन

- औद्योगिक क्षेत्र में लोकल फॉल्ट होगा कम, आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार होने वाले बिजली संकट और लोकल फॉल्ट की समस्या से जल्द निजात मिलने जा रही है। व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण निगम ने गुरगुज्जा फीडर को औद्योगिक उपकेंद्र (इंडस्ट्रियल सब-स्टेशन) से अलग करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस फीडर के हटने से न सिर्फ उद्यमियों को निर्बाध बिजली मिलेगी, बल्कि गुरगुज्जा क्षेत्र के हजारों आम उपभोक्ताओं को भी बार-बार की कटौती से बड़ी राहत मिलेगी।
औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी और स्थानीय व्यापारी लगातार गुरगुज्जा फीडर को औद्योगिक उपकेंद्र से अलग करने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों का तर्क था कि कमर्शियल और घरेलू लोड एक ही उपकेंद्र पर होने की वजह से आए दिन ओवरलोडिंग की समस्या बनी रहती थी। इसके कारण न केवल फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित होता था, बल्कि मशीनों के जलने और लोकल फॉल्ट की घटनाएं भी आम हो गई थीं। व्यापारी संगठनों ने कई बार इस संबंध में उद्योग बंधु की बैठक में मुद्दा उठा था। विद्युत वितरण निगम की ओर से इस संबंध में लगातार कवायद की जा रही थी। विद्युत वितरण को अब 132 केवीए मन्नापुरवा से फीडर को जोड़ने का स्थान मिल गया है। इससे अब गुरगुज्जा को एक और नई लाइन से जोड़ दिया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र उपकेंद्र से आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इससे जहां औद्योगिक क्षेत्र उपकेंद्र पर लोड कम हो जाएगा। वहीं गुरगुज्जा की अलग लाइन होने से लोड कम होने से उसे जुड़े आम उपभोक्ताओं को भी लोकल फॉल्ट से राहत मिलेगी।
विज्ञापन



वर्जन
फीडर को अलग करने संबंधी तकनीकी प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। - प्रेम प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता सदर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed