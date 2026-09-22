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Hardoi News: चेन स्नेचिंग व बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो शातिर गिरफ्तार

Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
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Gang involved in chain snatching and bike theft busted; two notorious criminals arrested.
हरदोई। शहर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने लूट और वाहन चोरी की वारदातों में लंबे समय से वांछित चल रहे दो शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल, चेन के टुकड़े और 33 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।
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शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि बीते 18 सितंबर को रेलवेगंज निवासी रीता गुप्ता सुबह करीब छह बजे टहलने निकली थीं। मंगली पुरवा फाटक के पास बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उनके गले से चेन छीन ली थी। मामले में शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा लक्ष्मीपुरवा निवासी राजीव कुमार आर्य ने 21 सितंबर को अपनी मां की चेन बाइक सवार दो युवकों द्वारा चोरी किए जाने की शिकायत की थी। इसी क्रम में कछौना क्षेत्र के पिरकापुर निवासी रिंकू की बाइक 22 जुलाई को लेबर कॉलोनी से चोरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की।
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तीनों घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस टीमों ने आरोपियों की पहचान करते हुए रामनगरिया निवासी विमलेंदु और सुभाषनगर निवासी आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। बरामदगी के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में बीएनएस की धारा में बढ़ोतरी की गई है। कार्रवाई में कोतवाल समेत उपनिरीक्षक विजय कुमार, सोमपाल समेत शहर कोतवाली की टीम और सर्विलांस व एसओजी के उपनिरीक्षक राजेश यादव व अब्दुल जब्बार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
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