Hardoi News: बेटी की शादी की तैयारियों में लगी महिला के खाते से ठगों ने 4.26 लाख उड़ाए
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:17 PM IST
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संडीला। बेटी की शादी की तैयारियों में लगी महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने महिला के बैंक खाते से 4.26 लाख रुपये पार कर दिए। महिला की बेटी की शादी दिसंबर में होनी है।
नगर के अशराफ टोला निवासी सुमन गुप्ता ने बताया कि खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। बताया कि किसी तरह के एप या ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसके बावजूद नौ सितंबर से 21 सितंबर के बीच कई बार में उनके खाते से 4,26,567 रुपये निकाल लिए गए। सुमन ने बताया कि बेटी की शादी दिसंबर में है। खरीदारी के लिए बैंक से रुपये निकालने गई थीं। रुपये निकालने से पहले उन्होंने पासबुक में इंट्री कराई तो खाते से रुपये निकल जाने का पता चला।
उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सुमन के पति रज्जनलाल गुप्ता का निधन कोविड काल में हो गया था। बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से वह बदहवास हो गईं। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना की जांच हो रही है।
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नगर के अशराफ टोला निवासी सुमन गुप्ता ने बताया कि खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। बताया कि किसी तरह के एप या ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसके बावजूद नौ सितंबर से 21 सितंबर के बीच कई बार में उनके खाते से 4,26,567 रुपये निकाल लिए गए। सुमन ने बताया कि बेटी की शादी दिसंबर में है। खरीदारी के लिए बैंक से रुपये निकालने गई थीं। रुपये निकालने से पहले उन्होंने पासबुक में इंट्री कराई तो खाते से रुपये निकल जाने का पता चला।
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उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सुमन के पति रज्जनलाल गुप्ता का निधन कोविड काल में हो गया था। बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से वह बदहवास हो गईं। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना की जांच हो रही है।
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