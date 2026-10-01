Hardoi News: पिकअप में भरकर ले जा रहे थे पटाखे, पुलिस ने छह को पकड़ा

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कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक दीपक कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया कि पुलिस टीम गंगा एक्सप्रेसवे की हरपालपुर-सवायजपुर मार्ग पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सवायजपुर की तरफ से आ रही पिकअप को रुकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन की गति बढ़ाकर भागने का प्रयास किया।पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। पिकअप में अरवल थाना क्षेत्र के टिलिया घटवासा निवासी चालक दुर्गेश के अलावा हरपालपुर कस्बा निवासी शिवम शुक्ला, आर्यन शुक्ला, अमित कुमार, राहुल कुमार और जोधनपुरवा निवासी अवनीश कुमार सवार मिले। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बाहर से पटाखे लाकर बाजार में बेचते हैं। पिकअप के डाले से विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी के कुल 39 बड़े गत्ते बरामद हुए। कार्रवाई करने वाली टीम में कांस्टेबल कल्याण सिंह, राजाबाबू, सुमित कुमार और मोहित सिंह आदि शामिल रहे। प्रभारी निरीक्षक संदीप शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।