Hardoi News: अपनों की बेरुखी से आहत बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम

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- मौत के बाद मोर्चरी पहुंचकर परिजनों ने पहचाना शवसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। अपनों की अनदेखी और गंभीर बीमारी से जूझ रही एक बुजुर्ग महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 सितंबर को खुद अस्पताल पहुंचकर भर्ती हुईं कोतवाली शहर क्षेत्र के बावन चुंगी निवासी बुजुर्ग महिला ने 29 सितंबर को दम तोड़ दिया था। पहचान न होने के कारण अस्पताल प्रशासन परिजनों से संपर्क नहीं कर सका। वहीं, भटक रहे परिजनों ने शुक्रवार सुबह मोर्चरी पहुंचकर शव की शिनाख्त की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।शहर कोतवाली क्षेत्र के बावन चुंगी की रहने वाली रामदेवी (70) पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थीं। घर वाले ध्यान नहीं दे रहे थे। 14 सितंबर को वह खुद मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पहुंची थीं। इमरजेंसी से उन्हें अज्ञात मरीजों के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बीमारी के कारण वह अपने घर-परिवार के बारे में भी नहीं बता पा रहीं थीं। उधर, परिजन उनकी खोजबीन तो कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के वार्ड के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं पाए। इसी बीच 29 सितंबर की शाम रामदेवी की मौत हो गई। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया।शुक्रवार को किसी तरह पुलिस ने परिजनों तक सूचना पहुंचाई। इसके बाद परिजन मोर्चरी पहुंचे। पुलिस ने शुक्रवार को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।