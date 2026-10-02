Hardoi News: शिक्षण संस्थानों ने बच्चों ने बापू व शास्त्री को किया याद

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संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। शिक्षण संस्थाओं में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और द्वितीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर याद किया गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।सेंट जेम्स स्कूल में प्रधानाचार्य फादर लैंसी रेगो ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। विद्यालय परिसर और आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों ने अपने दैनिक जीवन में सिंगल-यूज प्लास्टिक का त्याग करने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।सनातन धर्म इंटर काॅलेज में प्रधानाचार्य दिवाकर ने बापू और शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित किए। वरिष्ठ प्रवक्ता राजबीर सिंह, उप प्रधानाचार्य अनिल कुमार अंबेडर, अभिषेक अगिनहोत्री, हंसराज कुशवाहा मौजूद रहे। महर्षि विद्या मंदिर शाहजहांपुर रोड कोर्रिया में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रधानाचार्य चक्रेश त्रिपाठी,संजय सिंह,अभय पांडे,गोविंद प्रसाद मिश्रा,गौरव अग्निहोत्री आदि मौजूद रहे।पिहानी के जवाहर नवोदय विद्यालय, जीडीसी, जीजीआईसी, सेंट जेबियर्स स्कूल, ताहिर पब्लिक स्कूल, पिहानी पब्लिक स्कूल, ज्ञानयोग स्कूल और मदरसों समेत स्थानीय स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। केजीवीबी समेत अन्य स्कूलों में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।बघौली के मां यशोदा पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने प्रभात रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रैली को बघौली चौकी प्रभारी अतुल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह, विद्यालय प्रबंधक महंगे पाल मौजूद रहे।इंसेटसफाई कर्मी सम्मानितसंडीला। नगर पालिका परिषद संडीला में चेयरमैन मो. रईस अंसारी व अधिशासी अधिकारी अनुरुद्ध कुमार ने पौधरोपण किया। महिला सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गौरव शुक्ला, राजमंगल सिंह, इरफान हमीद, ताज मियां मौजूद रहे।