फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   During the tour of the city, Shri Ram beheld the grandeur of Ayodhya and redeemed Ahalya.

Hardoi News: नगर दर्शन में श्रीराम ने देखा अयोध्या का वैभव, अहिल्या का किया उद्धार

Tue, 13 Oct 2026 10:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
During the tour of the city, Shri Ram beheld the grandeur of Ayodhya and redeemed Ahalya.
फोटो-34- बाल रामलीला चौक में सनातन का झंडा फहराकर शुभारम्भ करते क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह
संडीला/शाहाबाद। श्रीराम लीला कमेटी की ओर से संडीला में 86वीं रामलीला में मंगलवार को कानपुर के कलाकारों ने भगवान श्रीराम के नगर दर्शन और अहिल्या उद्धार की लीला का भावपूर्ण मंचन किया। वहीं शाहाबादनगर में श्रीराम लीला का शुभारंभ हुआ।
विज्ञापन


संडीला में कलाकारों की प्रस्तुति देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। कलाकारों ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के नगर भ्रमण के प्रसंग को जीवंत किया। लीला में भगवान श्रीराम के सौम्य स्वरूप, विनम्र व्यवहार और उनके प्रति नगरवासियों के आकर्षण को दर्शाया गया। प्रसंग के अनुसार महर्षि गौतम के श्राप के कारण अहिल्या शिला बन गई थीं। भगवान श्रीराम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ और वह दोबारा अपने स्वरूप में आ गईं।
विज्ञापन


शाहाबाद बाल रामलीला चौक के 54वें मेला महोत्सव का क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने गणेश पूजन के साथ सनातन ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। कहा कि रामलीला भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हमें सत्य, धर्म, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देती है। संरक्षक डॉ. मुरारीलाल गुप्ता ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है। कोतवाल अरविंद कुमार राय, संस्थापक राजेश वर्मा, अध्यक्ष चौधरी उमेश गुप्ता, सत्यवीर शुक्ला, वासु वर्मा, शिव कुमार गुप्ता, मनीष शर्मा, राजीव गुप्ता, सुमित अग्रवाल, साध्वी कमलेश वर्मा ने लक्ष्मी नारायण की आरती की। अयोध्या के जय शिव रामलीला मंडल के कलाकारों ने श्रीराम जन्म लीला का मंचन किया। रामलीला मेला पठकाना में ताड़का वध और अहिल्या उद्धार लीला का कलाकारों ने मंचन किया।

फोटो-34- बाल रामलीला चौक में सनातन का झंडा फहराकर शुभारम्भ करते क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह

फोटो-34- बाल रामलीला चौक में सनातन का झंडा फहराकर शुभारम्भ करते क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed