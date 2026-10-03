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Hardoi News: समूह की महिलाओं को दक्ष बनाएंगे डीआरपी

Sat, 03 Oct 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:33 PM IST
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DRPs will train women from the groups to become skilled.
हरदोई। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अब समूह संचालन के साथ वित्तीय लेनदेन में भी दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए डीआरपी (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) समूह सखी, स्वास्थ्य सखी, बीमा सखी और आजीविका सखी को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में महिलाओं को समूह की गतिविधियां संचालित करने, वित्तीय लेनदेन और इससे जुड़े जरूरी तौर-तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने कामकाज में अधिक सक्षम बनाना है।
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर समूहों का गठन कराया गया है। समूह संचालन के साथ ही महिलाओं को मूह सखी, स्वास्थ्य सखी, बीमा सखी और आजीविका सखी के तौर पर भी जिम्मेदारी दी गई है। यह महिलाएं स्वयं के साथ ही अन्य समूहों की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे में मूह सखी, स्वास्थ्य सखी, बीमा सखी और आजीविका सखी को प्रशिक्षण के दौरान समूह की बैठक, संचालन और अन्य गतिविधियों से जुड़े जरूरी बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। समूह सखियों को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने के लिए व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी।
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जिला मिशन प्रबंधक कपिल कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए डीआरपी का चयन किया गया है। डीआरपी को ब्लॉक का आवंटन कर रोस्टर अनुसार प्रशिक्षण कराए जाएंगे। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और महिलाएं अपने कामकाज स्वयं निपटा सकेंगी।
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