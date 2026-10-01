Hardoi News: फरमान बेअसर, 834 स्कूली वाहन अब भी बिना महिला परिचारक

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जिले में कुल 1,075 स्कूली वाहन संचालित हैं। इसमें 834 स्कूली वाहन बिना महिला परिचारक के संचालित हो रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से स्कूल संचालकों से महिला परिचारक की तैनाती को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। स्कूलों की तरफ से अब तक सिर्फ 241 स्कूली वाहनों में महिला परिचारक की तैनाती की सूचना मिली। शेष वाहनों में अभी महिला परिचारक की नियुक्ति नहीं हो सकी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी निर्देशों में स्कूली वाहनों में परिचारक की व्यवस्था पर जोर दिया गया था।छात्राओं के सफर करने वाले वाहनों में महिला परिचारक की तैनाती का प्रावधान है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से स्कूल संचालकों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में स्कूली वाहन अभी भी महिला परिचारक के बिना चल रहे हैं। ऐसे में आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।स्कूल संचालकों से महिला परिचारक की तैनाती को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। स्कूलों की तरफ से अब तक सिर्फ 241 स्कूली वाहनों में महिला परिचारक की तैनाती की सूचना मिली है। 834 वाहनों में महिला परिचारक की नियुक्ति नहीं हुई। -अरविंद कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी