फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Devganpur railway crossing closed for three days.

Hardoi News: देवगनपुर रेल फाटक तीन दिन के लिए बंद

Fri, 11 Sep 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Devganpur railway crossing closed for three days.
हरदोई। रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के मद्देनजर हरदोई से लखनऊ मार्ग पर स्थित बालामऊ-बघौली स्टेशन के बीच रेल समपार 259-सी, देवगनपुर फाटक को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे द्वारा फाटक के सामने की पटरियों को बदलने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके कारण सड़क मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप रहेगा।
विज्ञापन

सीनियर सेक्शन इंजीनियर पवन शर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते देवगनपुर रेल फाटक शुक्रवार की सुबह दस बजे से रविवार की शाम छह बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान, रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना होगा।
विज्ञापन

यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए, वाहनों को बालामऊ स्टेशन फाटक (समपार संख्या 258-बी) और बरवा सरसंड फाटक (समपार संख्या 260-सी) से होकर गुजरने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि वैकल्पिक मार्गों पर यातायात चालू रखा गया है, जिससे लोग अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। इस अवधि में इन वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed