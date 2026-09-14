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Hardoi News: आज से तीन दिन बंद रहेगा देवगनपुर फाटक

Mon, 14 Sep 2026 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:43 PM IST
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Devganpur crossing to remain closed for three days starting today
हरदोई। बालामऊ-बघौली रेलखंड पर रेलपथ मरम्मत कार्य के चलते समपार संख्या 259-सी (देवगनपुर रेलवे फाटक) तीन दिन सड़क यातायात के लिए बंद किया गया है। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता पंकज शर्मा ने बताया कि देवगनपुर फाटक पर 14 सितंबर सुबह छह बजे से 17 सितंबर शाम छह बजे तक रेलपथ मरम्मत का कार्य चलेगा। जिसको लेकर फाटक से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि आवागमन के लिए दो वैकल्पिक समपार संख्या 258-बी (बालामऊ स्टेशन फाटक) और समपार संख्या 260-सी (बरवा सरसंड फाटक) से राहगीरों और वाहनचालकों के लिए व्यवस्था की गई है। (संवाद)
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