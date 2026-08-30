फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Claim of free

Hardoi News: 60 पार महिलाओं की मुफ्त यात्रा का दावा, 70 साल की महिला से 155 रुपये वसूले

Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Claim of free
फोटो 29- 155 रुपये भुगतान करके लिया हुआ टिकट दिखातीं शकुंतला दी​क्षित। संवाद &nbsp;&nbsp;
हरदोई। सरकार एक ओर बुजुर्ग महिलाओं को राहत देने के लिए मुफ्त यात्रा की सौगात दे रही है, तो वहीं दूसरी डिपो कर्मचारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैया से पात्र यात्री से किराया वसूले जाने से योजना धरातल पर लड़खड़ाती दिख रही है। हरदोई में एक 70 वर्षीय महिला से बस का किराया वसूले जाने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 29 अगस्त रात 12 बजे से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू हो गई। वहीं उसके अगले ही दिन रविवार को सुबह उन्नाव से हरदोई पहुंचीं शकुंतला दीक्षित से महिला परिचालक ने 155 रुपये किराया वसूल लिया।
विज्ञापन

शकुंतला ने बताया कि वह सुबह करीब आठ बजे उन्नाव से निगम की बस में बैठकर हरदोई के लिए निकली थीं और लगभग 11 बजे हरदोई पहुंची भी गईं। इसी बीच रास्ते में बस में महिला परिचालक ने उनसे 155 रुपये लेकर टिकट काट दिया। शकुंतला ने बताया कि उन्होंने महिला परिचालक को आधार कार्ड भी दिखाया, जिसमें जन्म वर्ष 1955 दर्ज है। इसके बावजूद उनका निशुल्क टिकट नहीं बनाया गया और महिला परिचालक ने उनसे योजना के तहत मुफ्त यात्रा की जानकारी नहीं होने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन



जागरूकता के अभाव का भी असर
योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने में जागरूकता की कमी भी बड़ी वजह बन रही है। चालक-परिचालकों को योजना की जानकारी और उम्र सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाए जाने की जरूरत है। यदि परिचालक को योजना की जानकारी होती तो किसी पात्र महिला को अपने हक से वंचित नहीं होना पड़ता।



शासन की ओर से शुरू योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। हर तरह से चालक-परिचालक को इसकी जानकारी दी गई है। सभी चालक-परिचालकों का एक वॉट्सएप ग्रुप भी बनाया है। कल रात और आज सुबह भी इसकी जानकारी ग्रुप पर शेयर की थी। फिर भी कहीं चूक हो रही है तो इसको दिखवाएंगे। -आरके मौर्या, बस स्टेशन इंचार्ज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed