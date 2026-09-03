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Hardoi News: चालक को झपकी आने से गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, 13 घायल

Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
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Bus overturns on Ganga Expressway after driver dozes off; 13 injured.
फोटो-31-गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बस को हटाती क्रेन। संवाद
सवायजपुर। लुधियाना से उन्नाव जा रही यात्री बस बृहस्पतिवार सुबह चालक को झपकी आने के कारण गंगा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पिता-पुत्री समेत पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। बस में कुल 60 लोग सवार थे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मची रही। घटना के बाद चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से भाग निकले।
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उन्नाव और हरदोई से बड़ी संंख्या में श्रमिक पंजाब में धान की पौध लगाने जाते हैं। धान रोपाई का काम पूरा होने के बाद यह लोग विभिन्न साधनों से वापस घरों के लिए आते हैं। बृहस्पतिवार सुबह श्रमिकों को लेकर लुधियाना से उन्नाव जा रही बस गंगा एक्सप्रेसवे पर कटकापुर उबरिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। इस बीच यूपीडा की टीम के साथ सवायजपुर कोतवाली की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण घटना हुई है। बस को क्रेन से हटवा दिया गया है।
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यह लोग हुए घायल
उन्नाव जनपद के बांगरमऊ निवासी नीतू (18), मेवानखेड़ा निवासी ऊषा (27), सिद्धीपुरवा निवासी गुड्डी (42), बांगरमऊ के मेहथर निवासी कृष्ण चंद्र (67), हर्रईपुर निवासी सुमित्रा (70), माथर निवासी कुसुमा (50) नेवलखेड़ा निवासी रीना देवी (45) और हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइशपुरवा निवासी साहिबान (20) को गंभीर रूप से घायल होने पर सीएचसी सवायजपुर से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे में मल्लावां निवासी रामरतन, उनकी बेटी फूलवती (27) और नाती शिवम (6) व परिवार की ही शुभी (16) भी घायल हो गईं। संडीला के फतेहनगर निवासी गुड़िया (25) और उनका बेटा अवनिकांत (1) घायल हो गया। इन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सवायजपुर सीएचसी से छुट्टी दे दी गई।

फोटो-31-गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बस को हटाती क्रेन। संवाद

फोटो-31-गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बस को हटाती क्रेन। संवाद

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