Hardoi News: आम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटकते मिले किशोर और किशोरी के शव

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देर रात मां ने प्रेमी और उसके पिता समेत चार लोगों पर किशोरी को ले जाने की प्राथमिकी दर्ज करा दी। शुक्रवार सुबह गांव के पश्चिम स्थित एक बाग में किशोर और किशाेरी के शव आम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी के फंदे से लटके मिले। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने मौके पर जांच की।थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी (14) गांव स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा थी। ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी की नजदीकियां गांव में ही रहने वाले दूसरी बिरादरी के किशोर (16) से थीं। किशोर आठवीं की पढ़ाई पूरी कर परिजन का सहयोग करता था। बृहस्पतिवार को किशोरी की मां ने दोनों को गांव के बाहर एक बाग में बैठकर बातें करते देखा था। इसके बाद किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो उसकी मां किशोर के घर उलाहना देने गई। यहां दोनों के परिजन के बीच नोकझोंक हुई।रात लगभग 10:30 बजे किशोरी की मां ने किशोर, उसके माता-पिता और चाचा के खिलाफ बृहस्पतिवार सुबह सात बजे किशोरी को बहलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि शुक्रवार सुबह गांव के पास ही नटन बाग में आम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से दोनों के शव लटके मिले। इसका पता चलने पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर दोनों के परिजन और पुलिस भी पहुंच गई।अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने खुदकुशी की है। किशोर का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिया है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। हालांकि दोनों के परिजन ने घटना के बाद से कोई आरोप नहीं लगाए हैं।