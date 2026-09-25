Hardoi News: आम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटकते मिले किशोर और किशोरी के शव

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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी (14) गांव स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा थी। ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी की नजदीकियां गांव में ही रहने वाले दूसरी बिरादरी के किशोर (16) से थीं। किशोर आठवीं की पढ़ाई पूरी कर परिजन का सहयोग करता था। बृहस्पतिवार को किशोरी की मां ने दोनों को गांव के बाहर एक बाग में बैठकर बातें करते देखा था। इसके बाद किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो उसकी मां किशोर के घर उलाहना देने गई। यहां दोनों के परिजन के बीच नोकझोंक हुई।रात लगभग 10:30 बजे किशोरी की मां ने किशोर, उसके माता-पिता और चाचा के खिलाफ बृहस्पतिवार सुबह सात बजे किशोरी को बहलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि शुक्रवार सुबह गांव के पास ही नटन बाग में आम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से दोनों के शव लटके मिले। इसका पता चलने पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर दोनों के परिजन और पुलिस भी पहुंच गई।अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने खुदकुशी की है। किशोर का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिया है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। हालांकि दोनों के परिजन ने घटना के बाद से कोई आरोप नहीं लगाए हैं।न चाहने वालों मैंने फांसी लगा ली, देख लो आकर मौत हो गई हमारी...हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में महज 150 मीटर की दूरी पर रहने वाली किशोरी और किशोर ने एक होने के लिए जिंदगी को अलविदा कह दिया। शव मिलने के 16 घंटे पहले किशोर के मोबाइल पर लगे स्टेटस से लगता है कि दोनों समाज की बंदिशों से आजिज आ गए थे। सोशल मीडिया पर किशोर ने लिखा था ‘नचन वाले फांसी लगा लिया, देख लो आके मौत हो गई हमारी’ माना जा रहा है कि वह कहना चाहता था कि न चाहने वालों मैंने फांसी लगा ली, देख लो आकर मौत हो गई हमारी। स्टेटस के साथ उसने एक गाना भी लगाया था जिसके बोल थे चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के.....।किशोर और किशोरी के शव गांव से 700 मीटर दूर नटन बाग में आम के पेड़ पर फंदे से लटके मिले थे। चर्चा है कि ग्राम प्रधान पति लाल बाबू और ग्रामीणों ने दोनों के शव देखे और पुलिस व परिजन को सूचना दी। उधर, कुछ लोगों का मानना है कि किशोर के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे स्टेटस को देखकर लोगों को आशंका हुई और मौके पर जाकर देखने पर दोनों के शव लटके मिले।घटना की जानकारी पर सहायक पुलिस अधीक्षक श्लोक गौतम भी मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि किशोर के शव के पास मोबाइल मिला है। फोन भीग गया है। इस कारण ब्योरा निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मृतका पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर की और मृतक भी पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। फिलहाल घटना के बाद से गांव में शोक है।