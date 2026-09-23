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Hardoi News: मरम्मत के चलते दो अक्तूबर तक बंद रहेगी बरवा सरसंड रेलवे क्रॉसिंग

Wed, 23 Sep 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:47 PM IST
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Barwa Sarsand railway crossing to remain closed until October 2 due to repairs.
हरदोई। लखनऊ-शाहजहांपुर रेल खंड पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के चलते बरवा सरसंड क्रॉसिंग बृहस्पतिवार आज से आवागमन के लिए बंद कर दी जाएगी। दो अक्तूबर को फाटक के सामने की पटरियों को बदलने का काम कराया है। हरदोई से लखनऊ सड़क पर बालामऊ-बघौली स्टेशन के बीच बने रेल समपार 260-सी बरवा सरसंड फाटक पर पटरियों की मरम्मत का कार्य आज से शुरू होगा। यह जानकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर पवन शर्मा ने दी। बताया कि 24 सितंबर से दो अक्तूबर तक फाटक बंद रहेगा, इससे यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं।
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