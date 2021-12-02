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Hardoi News: गुम चेक से 49.50 लाख रुपये निकालने की कोशिश

Tue, 20 Oct 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:10 AM IST
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Attempt to withdraw Rs 49.50 lakh using a lost cheque
- चेक बाउंस होने का नोटिस आने पर खाता धारक को पता चला
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- किसान टोला निवासी एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी

संडीला। गुम हुए चेक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की कोशिश के आरोप में एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले का पता तब चला, जब चेक बाउंस हो जाने का नोटिस खाता धारक के पास आया।

कोतवाली क्षेत्र के टिकरा दाउदपुर निवासी तौफीक ने पुलिस से शिकायत की है। बताया कि उनकी चेक बुक का एक चेक खो गया था। काफी तलाशने पर भी चेक नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच उनके पास बैंक से चेक बाउंस होने का नोटिस आया। इस पर उन्होंने बैंक जाकर जानकारी की, तो पता चला कि जो चेक खो गया था, उससे ही 49.50 लाख रुपये भरकर निकालने की कोशिश की गई थी। खाते में इतनी रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। किसान टोला निवासी यूसुफ पर चेक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की कोशिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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