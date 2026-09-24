Hardoi News: अखिलेश सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी का काम संभाला
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:14 PM IST
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हरदोई। उन्नाव से स्थानांतरित होकर आए अखिलेश सिंह ने बृहस्पतिवार को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पद पर जॉइन कर लिया। वर्ष 2007 बैच के पीपीएस अधिकारी अखिलेश सिंह मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं।
चयन के बाद प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में वाराणसी में काम करने के बाद कानपुर नगर के सीसामऊ, कल्याणपुर, गोविंदनगर समेत चार सर्किल में सीओ के पद पर अखिलेश सिंह तैनात रह चुके हैं। वाराणसी के कई सर्किल में सीओ पद पर तैनात रहने के बाद लखनऊ में हजरतगंज और अलीगंज के एसीपी भी रह चुके हैं। यहीं उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली थी। इसके बाद वह कमिश्नर के स्टाफ अफसर और एडीसीपी क्राइम लखनऊ भी रह चुके हैं। उन्नाव में तीन साल तैनात रहने के बाद अब उन्हें हरदोई में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की जिम्मेदारी दी गई है।
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चयन के बाद प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में वाराणसी में काम करने के बाद कानपुर नगर के सीसामऊ, कल्याणपुर, गोविंदनगर समेत चार सर्किल में सीओ के पद पर अखिलेश सिंह तैनात रह चुके हैं। वाराणसी के कई सर्किल में सीओ पद पर तैनात रहने के बाद लखनऊ में हजरतगंज और अलीगंज के एसीपी भी रह चुके हैं। यहीं उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली थी। इसके बाद वह कमिश्नर के स्टाफ अफसर और एडीसीपी क्राइम लखनऊ भी रह चुके हैं। उन्नाव में तीन साल तैनात रहने के बाद अब उन्हें हरदोई में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की जिम्मेदारी दी गई है।
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