Hardoi News: कार्यों और भुगतान में गड़बड़ी पर प्रशासक व पंचायत सचिव से जवाबतलब

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- 15 दिन में जवाब न आने और संतोषजनक न होने पर कार्रवाई की चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। कछौना की ग्राम पंचायत उत्तरधैया में कराए गए काम और भुगतान में करीब सात लाख रुपये की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने उत्तरधैया की निवर्तमान प्रधान प्रशासक और पंचायत सचिव को नोटिस दी है। 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। चेतावनी दी है कि जवाब न आने और संतोषजनक न होने पर पंचायतीराज अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने कछौना बीडीओ के माध्यम से दोनों को नोटिस भेजा है। बताया कि कछौना के भारतखेड़ा गांव निवासी छुन्ना आदि ने ग्राम पंचायत उत्तरधैया में कराए गए कार्यों और भुगतान में मनमानी की शिकायत की थी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता और टड़ियावां के पीएम श्री इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जांच कराई गई। जांच में 22 ह्यूम पाइप की खरीद के लिए 1,09,400 रुपये का भुगतान निकाला गया। ह्यूम पाइप की खरीद में निविदा प्रक्रिया की अनदेखी की गई और केवल बिल-वाउचर लगाकर भुगतान किया गया है। ऐसे ही हैंडपंप मरम्मत के नाम पर करीब पांच लाख का भुगतान निकाला गया है, कुछ हैंडपंपों को रिबोर कराया गया है वहीं निविदा और कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आकलन और मापपुस्तिका के ही बिल-वाउचर पर भुगतान निकाल दिया गया।बताया कि ऐसे ही इंटरलॉकिंग और पशु आश्रयस्थल में अन्य कामों भी गड़बड़ी मिली है। आश्रयस्थल में प्रकाश व्यवस्था के नाम पर 88,730 रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है। ऐसे ही गैसिंहपुर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग बनवाए जाने के नाम पर अनियमितता की गई है।