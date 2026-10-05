फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Youth's mobile hacked; 90,000 withdrawn from account.

Hapur News: युवक का मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 90 हजार

Mon, 05 Oct 2026 11:16 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Youth's mobile hacked; 90,000 withdrawn from account.
सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव बड्ढा निवासी युवक के मोबाइल को अज्ञात कॉल के जरिये हैक कर खाते से 90 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर मामले की जांच कर रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

पीड़ित विशाल कुमार ने बताया कि चार सितंबर की शाम उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल आने के बाद कुछ समय बाद उसे मोबाइल में संदिग्ध गतिविधि होने का पता चला। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद उसके बैंक खाते से तीन बार में 30-30 हजार रुपये निकाल लिए गए।
विज्ञापन

इस तरह उसके खाते से कुल 90 हजार रुपये की रकम ट्रांसफर कर दी गई। खाते से रकम निकलने की जानकारी होने पर पीड़ित ने संबंधित नंबर पर कई बार फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी और थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ राहुल यादव का कहना है कि थाने की साइबर टीम से जांच कराई जा रही है, जल्द युवक के पैसे वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed