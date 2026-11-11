Hapur News: हाईवे पर युवक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाईवे-09 पर स्थित एक होटल के पास महिला को लेकर चल रहे विवाद में तीन युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के दौरान हाईवे पर अफरातफरी मच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
परिजनों के अनुसार नगर के मोहल्ला तगासराय निवासी रितिक प्रजापति पिलखुवा के गालंद गांव में एक महिला के साथ किराये पर रहता है। वह यहां रिलायंस रोड पर एक फैक्टरी में काम करता है। पिता दर्शन ने बताया कि मोहल्ले के ही एक युवक ने करीब एक साल पहले अपनी पत्नी काे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसे उनके पुत्र ने अपना लिया और गांव गालंद में साथ रहने लगा।
बुधवार को रितिक तगासराय गैस का सिलिंडर लेकर वापस गालंद लौट रहा था। जैसे ही वह बाइक से नेशनल हाईवे 09 पर पार्थ होटल के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर पहुंचे तीन युवकों ने उसे पीठ में गोली मार दी। गोली लगने के बाद रितिक सड़क पर गिर गया। इससे वाहन चालकों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल काे नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।
विज्ञापन
सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि रितिक के साथ रहने वाली महिला के पति और उसके दो दोस्तों पर गोली मारने का आरोप है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
परिजनों के अनुसार नगर के मोहल्ला तगासराय निवासी रितिक प्रजापति पिलखुवा के गालंद गांव में एक महिला के साथ किराये पर रहता है। वह यहां रिलायंस रोड पर एक फैक्टरी में काम करता है। पिता दर्शन ने बताया कि मोहल्ले के ही एक युवक ने करीब एक साल पहले अपनी पत्नी काे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसे उनके पुत्र ने अपना लिया और गांव गालंद में साथ रहने लगा।
विज्ञापन
बुधवार को रितिक तगासराय गैस का सिलिंडर लेकर वापस गालंद लौट रहा था। जैसे ही वह बाइक से नेशनल हाईवे 09 पर पार्थ होटल के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर पहुंचे तीन युवकों ने उसे पीठ में गोली मार दी। गोली लगने के बाद रितिक सड़क पर गिर गया। इससे वाहन चालकों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल काे नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।
विज्ञापन
सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि रितिक के साथ रहने वाली महिला के पति और उसके दो दोस्तों पर गोली मारने का आरोप है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।