Hapur News: हाईवे पर युवक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती

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परिजनों के अनुसार नगर के मोहल्ला तगासराय निवासी रितिक प्रजापति पिलखुवा के गालंद गांव में एक महिला के साथ किराये पर रहता है। वह यहां रिलायंस रोड पर एक फैक्टरी में काम करता है। पिता दर्शन ने बताया कि मोहल्ले के ही एक युवक ने करीब एक साल पहले अपनी पत्नी काे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसे उनके पुत्र ने अपना लिया और गांव गालंद में साथ रहने लगा।बुधवार को रितिक तगासराय गैस का सिलिंडर लेकर वापस गालंद लौट रहा था। जैसे ही वह बाइक से नेशनल हाईवे 09 पर पार्थ होटल के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर पहुंचे तीन युवकों ने उसे पीठ में गोली मार दी। गोली लगने के बाद रितिक सड़क पर गिर गया। इससे वाहन चालकों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल काे नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि रितिक के साथ रहने वाली महिला के पति और उसके दो दोस्तों पर गोली मारने का आरोप है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।