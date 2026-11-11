Hapur News: दुकान से लौट रहे दो दोस्तों पर चाकू से हमला, एक गंभीर

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दर्ज रिपोर्ट में कोठी गेट निवासी कर्ण ने बताया कि आठ नवंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे वह अपने चाचा के बेटे अनिकेत के साथ दुकान से सामान बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसके दोस्त लक्की के परिचित कुणाल, नोटी और तुषार मिल गए। आरोप है कि तीनों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने चाकू निकाल लिए और हमला कर दिया।इस दौरान कर्ण के सिर पर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया। अनिकेत के सिर में भी दो चाकू लगे। हमले में अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने कर्ण की तहरीर पर कुणाल, नोटी और तुषार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।