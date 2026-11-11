Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Two friends returning from a shop attacked with a knife; one in critical condition

Hapur News: दुकान से लौट रहे दो दोस्तों पर चाकू से हमला, एक गंभीर

Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Two friends returning from a shop attacked with a knife; one in critical condition
हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत कोठी गेट में दुकान से सामान बेचकर घर लौट रहे दो दोस्तों को रास्ते में रोककर तीन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल एक युवक का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन नामजद युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

दर्ज रिपोर्ट में कोठी गेट निवासी कर्ण ने बताया कि आठ नवंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे वह अपने चाचा के बेटे अनिकेत के साथ दुकान से सामान बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसके दोस्त लक्की के परिचित कुणाल, नोटी और तुषार मिल गए। आरोप है कि तीनों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने चाकू निकाल लिए और हमला कर दिया।
विज्ञापन

इस दौरान कर्ण के सिर पर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया। अनिकेत के सिर में भी दो चाकू लगे। हमले में अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने कर्ण की तहरीर पर कुणाल, नोटी और तुषार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed