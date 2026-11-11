Hapur News: वाहनों का संचालन बढ़ने और पटाखों के जलने से 69 अंक बढ़ा वायु प्रदूषण

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प्रदूषण का स्तर कम होने पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी। मंगलवार को एक्यूआई 147 दर्ज होने से हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया था, लेकिन बुधवार को स्थिति बदल गई। शहर और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही सड़कों पर उड़ती धूल और पटाखों से निकले धुएं ने प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया। इसके चलते हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई।बुधवार की सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर दिनभर वाहनों का दबाव बना रहा। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के अलावा भारी वाहनों की आवाजाही से धूल और धुएं का असर बढ़ा। वहीं, दीपावली से लगातार पटाखे बड़े स्तर पर जलाए जा रहे हैं। इससे भी वातावरण में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं, हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों के कारण सांस संबंधी परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने, आंखों में जलन की समस्या रही।मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता विपुल कुमार का कहना है कि भैयादूज पर वाहनों का संचालन कई गुना अधिक हुआ है। बृहस्पतिवार से हालात सामान्य हो जाएंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए आमजन के सहयोग की भी जरूरत है।क्षेत्र का नाम एक्यूआईदिल्ली 313गाजियाबाद 297नोएडा 291मेरठ 270गजरौला 289बुलंदशहर 273नोट : यह आंकड़ें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए हैं।