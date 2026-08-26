Hapur News: संदिग्ध दशा में युवक की मौत, फंदे पर लटका मिला शव

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पुलिस के अनुसार गढ़ नगर के अहाता बस्तीराम निवासी सुमित (24) पुत्र अतर सिंह ब्रजघाट में पिछले कुछ दिनों से आश्रम में पुताई का कार्य कर रहा था। मंगलवार देर शाम काम पूरा होने में देरी होने के कारण सुमित आश्रम परिसर में ही रुक गया और एक कमरे में सो गया। बुधवार सुबह काफी देर तक उसके कमरे से बाहर नहीं आने पर लोगों ने देखा तो वह संदिग्ध दशा में फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आश्रम परिसर में अफरा तफरी मच गई।सूचना पर ब्रजघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ राहुल यादव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।