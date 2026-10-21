फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Young woman jumps into the Ganga Canal; dies

Hapur News: घर से नाराज होकर निकली युवती ने गंगनहर में लगाई छलांग, मौत

Wed, 21 Oct 2026 11:34 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Young woman jumps into the Ganga Canal; dies
सिंभावली में डूबी युवती के बाद मामले की जांच क रती पुलिस और मौके पर लगी भीड़। संवाद
सिंभावली। थाना क्षेत्र के गांव सिंभावली फरीदपुर निवासी 19 वर्षीय पलक पुत्री सतेंद्र की गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। बुधवार सुबह घर से नाराज होकर निकली युवती ने गंगनहर में छलांग लगा दी थी। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ठीक एक साल पहले युवती के भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी।
विज्ञापन

गांव फरीदपुर निवासी सतेंद्र ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी पलक बुधवार सुबह स्कूटी लेकर घर से निकली थी। वह किसी बात को लेकर घर से नाराज होकर गई थी। इसके बाद उसके गंगनहर में छलांग लगाने की बात सामने आई है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से उसकी तलाश शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद उसका शव नहर से बाहर निकाला गया।
विज्ञापन

परिवार के लिए यह दूसरी बड़ी त्रासदी है। एक साल पहले 21 अक्तूबर को पलक के भाई अंकित ने भी आत्महत्या कर ली थी। अब बेटी की मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के दोनों बच्चों की मौत के बाद घर में माता-पिता अकेले रह गए हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। परिजनों ने बताया कि पलक बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट
प्रारंभिक जांच में पलक के घर से नाराज होकर मध्य गंग नहर खुडलिया तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। आसपास के लोगों के अनुसार उसने खुद नहर में छलांग लगाई। जांच कराई जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - राहुल यादव, सीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed